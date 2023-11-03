Pakistan’da polise bombalı saldırı: 5 ölü

Pakistan’da devriye sırasında polise bombalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre beş kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’da polise bombalı saldırı: 5 ölü

Reuters’ın aktardığı bilgilere göre, konuya ilişkin açıklama yapan polis yetkilisi Muhammed Adnan, bombanın kentteki polis devriyesinin rotasına yakın bir noktada patladığını bildirdi. Adnan, patlamanın bir intihar saldırısı mı yoksa bölgeye yerleştirilen bir bomba sonucu mu yaşandığının henüz netlik kazanmadığını söyledi.

Arama-kurtarma yetkilisi Aizaz Mehmood da konuya ilişkin bilgi vererek, saldırıda beş kişinin öldüğünü, 21 kişinin yaralandığını aktardı. Hayatını kaybedenler arasında sivillerin olup olmadığı da henüz netlik kazanmadı. (Gazete Duvar)

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