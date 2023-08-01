Pakistan'da saldırı: 2 asker öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, çocuk felciyle mücadele eden sağlık çalışanlarına düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis yaşamını yitirdi.

KAYNAK: AA
Pakistan'da saldırı: 2 asker öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta şehrinin Kili Nawa banliyösünde çocuk felciyle mücadele eden sağlık çalışanlarına silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, sağlık ekibini koruyan 2 polis öldü.

Belucistan eyaleti Başbakanı Abdul Kuddüs Bizenjo, saldırıyı kınayarak, bunun çocukların sağlıklı geleceğine yönelik bir komplo olduğunu belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

PAKİSTAN TALİBANI, ÇOCUK FELCİ AŞILAMA EKİPLERİNİ HEDEF ALIYOR

Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın bölgelerde etkin olan Pakistan Talibanı (TTP) militanları, çocuk felci aşılama ekiplerini ve onları koruyan polisleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

TTP, söz konusu aşılamanın "Batılı ülkelerce çocukları kısırlaştırmak için kullanılan bir komplo olduğunu" öne sürüyor.

Basındaki haberlere göre, Aralık 2012'den bu yana çocuk felci aşılama kampanyalarına düzenlenen saldırılarda aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 150'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık ortalama 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü. 2017'nin ardından çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan'da, 2018'de 12, 2019'da 147, 2020'de ise 84 vaka tespit edilmişti. Ülkede 2022'de 20 vaka görülmüştü.

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