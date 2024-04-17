Pakistan'da sel felaketi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükseldi

Pakistan’da son zamanlarda etkili olan şiddetli yağış ve yıldırımlar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 71’e yükseldi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı tarafından yapılan açıklamada Cumartesi gününden itibaren hayatını kaybedenlerin sayısının yükseldiği belirtilirken güncel sayının 71 ölü ve 67 olduğu aktarıldı.

Can kayıplarının 32'sinin Hayber Pakhtunkhwa'da kayıtlara geçtiği, ölenlerin 15'in çocuk olduğu ifade edildi. Eyalette 41 kişinin yaralandığı, bin 370 evde ise hasar meydana geldiği aktarıldı.

Doğudaki Pencap eyaletinde ise 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı kaydedildi. Ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinde 8 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığını belirtildi.

Pakistan'ın kontrolündeki Keşmir'de ise şiddetli yağışlarda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığını ve 47 evin yıkıldığı öğrenildi. Şiddetli yağış ve fırtınanın 29 Nisan'a kadar etkili olacağı konusunda uyarıda bulunuldu.