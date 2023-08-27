Pakistan'da sel tehlikesi nedeniyle 100 binden fazla kişi tahliye edildi

Hindistan'ın barajlardan daha fazla su boşaltması ve şiddetli yağmurlardan dolayı Pakistan'a uzanan Sutlej Nehri'nde su seviyesi yükselince sel tehlikesi nedeniyle 100 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi.

KAYNAK: AA
Pakistan'da sel tehlikesi nedeniyle 100 binden fazla kişi tahliye edildi

Sutlej Nehri'nde, Hindistan'ın barajlardan daha fazla su boşaltması ve şiddetli yağmurlar nedeniyle su seviyesi yükseldi.

Pencap Kurtarma Birimi Sözcüsü Deeba Shahnaz, AA muhabirine, 9 Temmuz'dan bu yana kuzeydeki Kasur, Pakpattan, Vehari, Bahawalnagar, Lodhran, Multan, ve Bahawalpur bölgelerinden 100 binden fazla kişinin tahliye edildiğini ifade etti.

Shahnaz, 9 Temmuz'dan bu yana meydana gelen seller nedeniyle 17 kişinin öldüğünü ve 36 kişinin yaralandığını belirtti.

Pencap Eyalet Başbakanı Seyid Muhsin Raza Nakvi, son zamanlarda meydana gelen selleri "35 yılda yaşananların en kötüsü" olarak nitelendirdi.

İNDUS SULARI ANLAŞMASI

Pakistan ile Hindistan arasında Dünya Bankası garantörlüğünde 1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması'na göre, İndus Nehri'ni besleyen 6 nehirden Beas, Ravi ve Sutlej'in kontrolü Hindistan'a; Indus, Jhelum ve Chenab'ın kontrolü de Pakistan'a verilmişti.

Hindistan'a verilen nehirler İndus'u daha çok beslediği için Pakistan'a bu nehirler üzerinde haklar tanınmıştı. Anlaşmaya Hindistan'ın enerji üretimi, tarım ve balıkçılık hakları olduğu maddesi de eklenmişti.

Hindistan'ın inşa ettiği barajlar nedeniyle Pakistan'da su kıtlığı ya da su baskını riskleri bulunuyor.

Pakistan ekonomisinin yüzde 20'sinin İndus Nehri çevresindeki faaliyetlere bağlı olduğu belirtiliyor.

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