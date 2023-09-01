Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’da askeri konvoyun geçişi sırasında meydana gelen terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenler için Pakistan'a başsağlığı diledi.

KAYNAK: İHA
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığından Pakistan'da askeri konvoya düzenlenen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Pakistan’ın Hyber Pakhtunktwa eyaletinin Bannu bölgesinin Jani Khel alanında askeri bir konvoyun geçişi sırasında düzenlenen intihar saldırısında 9 askerin şehit olduğunu, 5'inin yaralandığını büyük üzüntüyle öğrendik.

Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor; Türkiye olarak kardeş Pakistan’ın terörle mücadelesinde yanında olduğumuzu tekrarlıyoruz. Şehit olanlara Allah’tan rahmet, yakınları başta olmak üzere, dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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