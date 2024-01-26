Pakistan'dan Afganistan çıkışı. İpler gerildi

The Tribune Express gazetesinde yer alan bir habere göre, Orgeneral Munir, İslamabad’daki bir üniversite oturumunda Hindistan, İran ve Afganistan hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu. Munir, bir Pakistan vatandaşının güvenliği ve emniyeti söz konusu olduğunda, Afganistan’ın tamamen yok edilebileceğini belirtti.

Munir, Pakistan’ın son 50 yılda 5 milyon Afgan vatandaşına gıda yardımı sağladığını vurguladı ve “Çocuklarımızın güvenliği söz konusu olduğunda, onlara zarar veren kişilerin peşinden gideceğiz.” dedi.

Ayrıca, Munir, Belucistan’daki ayrılıkçı hareketlerin uzun süredir Afganistan tarafından desteklendiğini iddia etti ve Kabil’in Pakistan’a hiçbir zaman dostça davranmadığını savundu. Munir, Pakistan’ın bağımsızlığının ardından Birleşmiş Milletler’e (BM) üye olmasına sadece Afganistan’ın karşı çıktığını hatırlattı ve Pakistan halkının tarih bilgisinin yetersiz olduğunu belirtti.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı’nın (TTP) Afganistan’da konuşlandığını ve Taliban yönetiminin bu örgüte karşı herhangi bir önlem almadığını iddia ediyor.

Hindistan ile olan ilişkiler hakkında da konuşan Munir, Yeni Delhi’nin Pakistan’ın bağımsız bir devlet olduğunu kabul etmekte zorlandığını belirtti ve “Bu durumda biz, Hindistan ile nasıl anlaşabiliriz?” diye sordu.

Munir, İran’ın Pakistan’a yönelik füze saldırılarına değinerek, “Bizi arkadan vuramazsınız. Eğer bunu yaparsanız, hak ettiğiniz cevabı alırsınız.” dedi.

Son olarak, Orgeneral Munir, hiç kimsenin Pakistan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal edemeyeceğini vurguladı.