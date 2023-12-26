Pakistan'dan vergi kaçakçılarına ilginç çözüm

Kaynak: Haber Merkezi
Pakistan'dan vergi kaçakçılarına ilginç çözüm
Pakistan ülkede artan vergi kaçırmaya yönelik ilginç bir yöntem geliştirdi. Buna göre vergilerini ödemeyenlerin abonelikleri iptal edilecek.

Pakistan vergi tahsilatı konusunda dünyanın en kötü ülkeleri arasında yerini alıyor. Ülkenin başka gelir kalemi olmayınca vergiler de doğal olarak hükümetin en önemli gelir kaynağı olarak görülüyor.

Pakistan hükümeti kendileri açısından çok önemli olan vergi ödemeleri için, vergi kaçıranlara karşı ilginç bir yöntem uygulamaya hazırlanıyor.

Pakistan televizyonlarında dönen reklamlara göre, vergi kaçıran vatandaşların telefon, elektrik, gaz gibi abonelikleri kesilecek.

Temerrüt korkusu yaşayan ve vergi gelirleri kendisi için önemli kaynak olan Pakistan hükümeti bu yöntemle az da olsa kaçakçılığın önüne geçmeyi hedefliyor.

Öte yandan sürekli mali açıklarla karşı karşıya kalan Pakistan, ekonomik krizi önleme amacıyla IMF ile yeni bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, ödemeler dengesi açığının yabancı temerrüt korkusunu artırmasının ardından kısa vadeli bir rahatlama sağladı.

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