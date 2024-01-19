Pakistan'ın İran'a yönelik saldırısında can kaybı 9’a yükseldi

Kaynak: İHA
Pakistan'ın İran'a yönelik saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
Pakistan ordusunun İran topraklarına düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Pakistan'ın sabah saatlerinde İran'daki "terör hedeflerine" yönelik gerçekleştirdiği saldırının bilançosu artıyor.

İran Sistan ve Belucistan Eyalet Valiliğinin Siyasi ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Ali Rıza Marhamati yaptığı açıklamada, “Bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen füze saldırısında 2 kişi daha yaşamını yitirdi. Son verilere göre İran sınırına 3 ila 4 kilometre uzaklıktaki bir köye yönelik saldırıda 4’ü çocuk, 3’ü kadın ve 2’si yabancı uyruklu erkek olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

İRAN, PAKİSTAN'IN MASLAHATGÜZARINI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞIRDI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de yaptığı açıklamada, İran'ın saldırılarını şiddetle kınadığını ifade etti. Kenani, Pakistan'ın Tahran'daki maslahatgüzarının Pakistan ordusunun düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yapması için Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını aktardı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırıların ayrıntıları paylaşıldı.

Saldırıda Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve Belucistan Kurtuluş Cephesi (BLF) gibi terör örgütleri tarafından kullanılan sığınakların başarılı bir şekilde imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Son Haberler
Mersin'de 5 IŞİD’li ve 1 PKK'lı tutuklandı Gündem
Mersin'de 5 IŞİD’li ve 1 PKK'lı tutuklandı
Çember operasyonunda binlerce firari yakalandı Gündem
Çember operasyonunda binlerce firari yakalandı
Sahte zeytinyağı yakalandı. Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? Aman dikkat ! Gündem
Sahte zeytinyağı yakalandı. Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? Aman dikkat !
SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı 'Milyonlarca emekli SGK'dan emekli maaşını alamayacak' Ekonomi
SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı 'Milyonlarca emekli SGK'dan emekli maaşını alamayacak'
Traktöre çarpan polis memuru hayatını kaybetti Gündem
Traktöre çarpan polis memuru hayatını kaybetti
Mudurnu'da kontrolden çıkan araç yan yattı Gündem
Mudurnu'da kontrolden çıkan araç yan yattı