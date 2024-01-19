Pakistan'ın İran'a yönelik saldırısında can kaybı 9’a yükseldi

Pakistan'ın sabah saatlerinde İran'daki "terör hedeflerine" yönelik gerçekleştirdiği saldırının bilançosu artıyor.

İran Sistan ve Belucistan Eyalet Valiliğinin Siyasi ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Ali Rıza Marhamati yaptığı açıklamada, “Bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen füze saldırısında 2 kişi daha yaşamını yitirdi. Son verilere göre İran sınırına 3 ila 4 kilometre uzaklıktaki bir köye yönelik saldırıda 4’ü çocuk, 3’ü kadın ve 2’si yabancı uyruklu erkek olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

İRAN, PAKİSTAN'IN MASLAHATGÜZARINI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞIRDI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de yaptığı açıklamada, İran'ın saldırılarını şiddetle kınadığını ifade etti. Kenani, Pakistan'ın Tahran'daki maslahatgüzarının Pakistan ordusunun düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yapması için Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını aktardı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırıların ayrıntıları paylaşıldı.

Saldırıda Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve Belucistan Kurtuluş Cephesi (BLF) gibi terör örgütleri tarafından kullanılan sığınakların başarılı bir şekilde imha edildiği bilgisi paylaşıldı.