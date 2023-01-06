6 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Afyonkarahisar’da paltosuna sakladığı ruhsatsız av tüfeğiyle polise yakalandı

Afyonkarahisar’da paltosuna sakladığı ruhsatsız av tüfeğiyle polise yakalandı

Afyonkarahisar’da bir kişi giyindiği paltosunun içerisine sakladığı ruhsatsız av tüfeğiyle polise yakalandı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 15:45
Takip Et

Paltosuna sakladığı ruhsatsız av tüfeğiyle polise yakalandı

Afyonkarahisar’da paltosuna sakladığı ruhsatsız av tüfeğiyle polise yakalandı
+
Aa
-

İHA'da yer alan habere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından ruhsatsız silah ve tüfeklerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Camikebir Mahallesinde devriye gezen polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak arama yaptı. Aramada şahsın giyindiği paltosunun içerisine sakladığı ruhsatsız av tüfeği ve 12 adet mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
1
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
2
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
3
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
4
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması. Görüştükleri dört partiyi açıklayıp tarih verdi
5
﻿Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması. Görüştükleri dört partiyi açıklayıp tarih verdi
﻿Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması. Görüştükleri dört partiyi açıklayıp tarih verdi
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
6
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
7
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
﻿İstanbul’a barajlarda doluluk oranı açıklandı
﻿İstanbul’a barajlarda doluluk oranı açıklandı
﻿İstanbul’a barajlarda doluluk oranı açıklandı
﻿İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
﻿İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
﻿İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
﻿Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Bakan Akar: Yunanistan'la ciddi problemlerimiz var
﻿Bakan Akar: Yunanistan'la ciddi problemlerimiz var
﻿Bakan Akar: Yunanistan'la ciddi problemlerimiz var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.