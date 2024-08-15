Pamukkale'de 15 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu

Kaynak: İHA
Pamukkale'de 15 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde 15 yaşındaki bir çocuk, evinde av tüfeği ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, öğleden sonra çocuğun anne ve babasının işten eve dönmesiyle ortaya çıktı. Eve geldiklerinde çocuklarının vurulmuş halde olduğunu gören aile, büyük bir feryatla komşularını yardıma çağırdı. Komşuların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi ve kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine ulaştı.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Sezgin E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, evde yaptıkları aramada üç farklı av tüfeğini muhafaza altına aldı. Çocuğun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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