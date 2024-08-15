Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Tekirdağ'da yalnız yaşayan Suad Tunalı adındaki bir vatandaş balkondan düşerek yaşamını yitirdi.

Cemaliye Mahallesi Dere Meydanı mevkiinde meydana gelen olayda yurt dışından geçici süreyle ziyarete gelen oğluyla tek başına yaşadığı evde bulunan Suad Tunalı (88), apartmanın 1. katındaki ikamet balkonundan henüz bilinmeyen bir sebeple metrelerce yüksekten beton kaldırımın üzerine düştü.

Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tunalı'ya ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Tunalı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tunalı'nın ölümüyle ilgili polis tarafından soruşturma sürüyor.

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