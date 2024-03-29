Pamukkale'de hatalı sollama faciası: Kurye hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Pamukkale'de hatalı sollama faciası: Kurye hayatını kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hatalı sollama yapan sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan motosikletli kurye Aziz Soysaç (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü daha sonra polise merkezine gidip teslim oldu.

KAZADA KURYE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, 29 Mart 2024 Çarşamba günü gece saat 01.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. Dönercide çalışan kurye Aziz Soysaç, sipariş götürmek üzere yola çıktı. Soysaç'ın kullandığı motosiklete karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı ileri sürülen İzzet A.'nın kullandığı otomobil çarpti.

Kazada ağır yaralanan Soysaç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Soysaç hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

Kazanın ardından olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü İzzet A., daha sonra polise merkezine gidip teslim oldu. A.'nın polisteki sorgusu sürüyor.

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