Panama Kanalı’nda kuraklık nedeniyle geçiş sınırlaması bir yıl uzatıldı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Kanal yetkilileri, su seviyesinin düşük olması nedeniyle geçiş sınırlamasının bir yıl daha devam edeceğini açıkladı.

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Kanalın işletmecisi olan Panama Kanalı İdaresi, eylül, ekim ve kasım aylarında yağışların yeterli olmaması halinde geçiş sınırlamasının uygulanacağını duyurdu. Kanal İdaresi Müdür Yardımcısı Ilya Espino, basına yaptığı açıklamada, “Doğayı kontrol edemesek de operasyonlarımızı rekabetçi bir gemi akışı sağlayacak şekilde uyarlayabiliriz.” dedi.

Gemi Geçiş Sayısı 32 ile Sınırlandırıldı

Panama Kanalı, Atlantik Okyanusu’nu Pasifik Okyanusu’na bağlayan 80 kilometreden uzun bir su yolu. Kanal, yüzyılı aşkın süredir en kurak dönemini yaşıyor ve yağmur suyuna da ihtiyaç duyuyor. 30 Temmuz’da kanaldan günlük gemi geçiş sayısı 32 ile sınırlandırılmıştı. Bu kısıtlama nedeniyle 200’den fazla gemi kanalda mahsur kaldı. Bazı firmalar da alternatif rotalar aramaya başladı. Uzmanlar, kısıtlamanın nakliye masraflarını ve tüketim malları fiyatlarını artırabileceği uyarısında bulundu.