Ankaragücü TFF'yi topa tuttu

Kaynak: Haber Merkezi
Ankaragücü TFF'yi topa tuttu
MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile oynayacakları rövanş maçı öncesinde atanan VAR hakemi kararını hakkında çok sert bir açıklama yayınladı.

MKE Ankaragücü Kulübü, Beşiktaş ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesi Merkez Hakem Kurulu'nun VAR atamasını eleştirirken TFF'yi adeta topa tuttu.

Başkent ekibi, Beşiktaş ile oynadıkları ilk maçta AVAR olarak görev alan Onur Özütoprak'ın VAR olarak atanmasına tepki gösterdi.

MKE Ankaragücü'nün açıklamasında "Başka hakem kalmadı mı" ifadeleri dikkat çekti.

İşte o açıklama:

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında tartışmalı gol iptaline karar veren VAR hakem heyetinde bulunan Onur Özütoprak'ın, Türkiye'de başka hakem kalmamış gibi yarı final ikinci maçında VAR hakemi olarak atanmasını şaşkınlıkla karşıladığımızı vurgulamak istiyoruz.

Telafisi olmayacak bu kritik mücadelede daha önceki karşılaşmalarımızda yaşanan hakem hatalarının yaşanmayacağına inanmak istiyoruz.

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