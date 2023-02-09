﻿Yunan takımı Panathinaikos 'Haydi Türkiye için' diyerek yardıma koştu

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 meydana gelen depremin ardından Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos yardım kampanyası başlattı.



Yapılan açıklamada şu sözlere yer verdi:



"Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için OAKA'da insani yardım malzemesi toplanıyor!"