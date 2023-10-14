Panelvan araç kamyona çarptı: 3 yaralı

Esenler’de Metris Esenler Bağlantı Yolu’nda seyir halindeki panelvan araç, orta şeritte ilerleyen kamyona yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon yan yattı, panelvan araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Panelvan araç kamyona çarptı: 3 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Esenler Metris Esenler Bağlantı Yolu Otogar istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, sol şeritte seyir halinde olan panelvan aracın sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince orta şeritte ilerleyen kamyona yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon yan yatarken panelvan araç ise yola savruldu, araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri panelvan araçta bulunan üç yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken trafik akışı tek şeritten sağlandı.

Kazada panelvan araçta bulunan 3 kişi yaralanırken kamyon şoförü ise şans eseri yara almadan kurtuldu.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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