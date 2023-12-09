Pankek tarifi kahvaltı sofralarında sıkça tercih ediliyor. İnce tavaya yayılarak yapılan pankeklerin yerini kalın pankekler aldı. Pankek tarifini sizler için derledik. Peki, pankek nasıl yapılır? Pankek tarifi için malzemeler neler?

İşte pankek tarifi…

PANKEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 2 adet yumurta

- 1,5 - 2 su bardağı un

- 5 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

- 1 su bardağı ılık süt

- 1 paket kabartma tozu

- 1 yemek kaşığı şeker

PANKEK NASIL YAPILIR?

Bir kabın içerisine yumurtanın beyazlarını, diğerine sarılarını ayırın. Sarılarının üzerine süt, eritilmiş tereyağı ve toz şekeri ilave ederek karıştırın. Beyazlarını iki katına çıkana kadar güzelce çırpın.

Yumurta sarılarının olduğu kabın içerisine un ve kabartma tozunu eleyerek ilave edin ve çırpın. Ardından yumurta beyazlarını karışıma azar azar ilave edin ve spatula yardımıyla alttan üste söndürmemeye özen göstererek yedirin.

Yağlanmış bir tavaya pancake harcını istediğiniz kalınlıkta ve boyutlarda yayın. Kısık ateşte, tavanızın kapağı kapalı bir şekilde pişirin.

Üzerinde minik kabarcıklar olduğunda ve bir tarafı piştiğinde çevirin ve diğer tarafını da pişirin. İki tarafı kızardığında ocaktan alın.