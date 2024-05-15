Lucescu Fatih Terim'i mahvetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Lucescu Fatih Terim'i mahvetti
Razvan Lucescu'nun takımı PAOK, Panathinaikos'u 4-1 yendi, Fatih Terim'in şampiyonluk hayallerini bitirdi.

Fatih Terim'in, Panathinaikos'taki macerası bu sezon için hayal kırıklığı ile sonuçlandı. Panathinaikos; Yunanistan Ligi Şampiyonluk Grubu'ndaki 9. maçında Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı PAOK ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

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Toumbas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi PAOK 4-1'lik skorla kazandı. Bu sonuçla bitime 1 hafta kala Fatih Terim'in takımı Panathinaikos'un şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi.

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PAOK'un gollerini 37'de Taison, 72'de Andrija Zivkovic (penaltı), 89'da Adelino Vieira ve 90'da yine Andrija Zivkovic attı. Panathinaikos'un tek sayısı ise 78'de Alexander Jeremejeff'ten geldi. Panathinaikos'ta Samet Akaydin, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

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PAOK bitime 1 hafta kala AEK'in de deplasmanda Olympiakos'a 2-0 yenilmesiyle liderliğe yükselirken, 6 puan geriye düşen Panathinaikos'un havlu attı.

Son hafta oynanacak maçlar:
AEK - Lamia
Aris - PAOK
Panathinaikos - Olympiakos

PUAN DURUMU
1- PAOK (77)
2- AEK (75)
3- Olmypiakos (73)
4- Panathinaikos (71)

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