2009 yılında ailesine spikerlik yaparken şimdi TV kanalında ana haber spikeri

Kaynak: Haber Merkezi
2009 yılında ailesine spikerlik yaparken şimdi TV kanalında ana haber spikeri
Show Ana Haber sunucusu Pınar Erbaş Ersoy'un, 2009 yılında spiker gibi konuşarak akrabalarını kameraya aldığı görüntüler ortaya çıktı. Video, izleyenleri güldürdü ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Show Ana Haber sunucusu Pınar Erbaş Ersoy'un, 2009 yılında çektiği eğlenceli görüntüler sosyal medyada viral oldu. Videoda, genç Erbaş Ersoy, bir spiker edasıyla akrabalarını kameraya alırken görülüyor. Bu nostaljik ve esprili anlar, izleyenleri hem güldürdü hem de şaşırttı.

Videoda, Pınar Erbaş Ersoy'un spiker gibi konuşarak akrabalarını tanıttığı ve onların gündelik yaşantılarından kesitler sunduğu anlar yer alıyor. Erbaş Ersoy'un doğal ve esprili tavırları, videoyu izleyenlerin yüzünde gülümseme oluşturdu.

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