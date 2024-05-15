Hayvanlar nasıl esner? Videoyu izlerken siz de esneyeceksiniz

Sosyal medyada hızla yayılan bir video, izleyenlerin yüzünde hem şaşkınlık hem de gülümseme yarattı. Videoda, pelikan, fare, yılan, goril, aslan, kedi ve kurbağa gibi birçok hayvanın esneme anları gösteriliyor. Hayvanların esneme şekillerini görmek, izleyiciler arasında büyük ilgi uyandırdı.

Video, esnemenin sadece insanlar arasında değil, hayvanlar aleminde de yaygın bir davranış olduğunu gözler önüne seriyor. Farklı hayvan türlerinin kendilerine özgü esneme tarzları, izleyenlerin dikkatini çekti. Videoyu izleyen birçok kişi, esnemenin bulaşıcı etkisiyle kendilerini de esnerken buldu.