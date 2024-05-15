Hayvanlar nasıl esner? Videoyu izlerken siz de esneyeceksiniz

Kaynak: Haber Merkezi
Hayvanlar nasıl esner? Videoyu izlerken siz de esneyeceksiniz
Pelikan, fare, yılan, goril, aslan, kedi ve kurbağa gibi birçok hayvanın nasıl esnediğini gösteren video, sosyal medyada viral oldu. Videoyu izleyenler, kendilerini esnerken buldular.

Sosyal medyada hızla yayılan bir video, izleyenlerin yüzünde hem şaşkınlık hem de gülümseme yarattı. Videoda, pelikan, fare, yılan, goril, aslan, kedi ve kurbağa gibi birçok hayvanın esneme anları gösteriliyor. Hayvanların esneme şekillerini görmek, izleyiciler arasında büyük ilgi uyandırdı.

Video, esnemenin sadece insanlar arasında değil, hayvanlar aleminde de yaygın bir davranış olduğunu gözler önüne seriyor. Farklı hayvan türlerinin kendilerine özgü esneme tarzları, izleyenlerin dikkatini çekti. Videoyu izleyen birçok kişi, esnemenin bulaşıcı etkisiyle kendilerini de esnerken buldu.

Son Haberler
Eski ABD başkan adayından flaş Gazze açıklaması! Dünya
Eski ABD başkan adayından flaş Gazze açıklaması!
10 gündür aranan adamdan haber yok Yerel Haberler
10 gündür aranan adamdan haber yok
İzmir'de bir kişi artan balıkları pelikanlara dağıttı Video
İzmir'de bir kişi artan balıkları pelikanlara dağıttı
Nefes nefese geçen maçın galibi Galatasaray Spor
Nefes nefese geçen maçın galibi Galatasaray
ABD'den Sudan'daki HDK komutanlarına yaptırım Gündem
ABD'den Sudan'daki HDK komutanlarına yaptırım
Anne kedi bulduğu kangal sucuğu yavrularına götürdü Video
Anne kedi bulduğu kangal sucuğu yavrularına götürdü
İstanbul Esenyurt’ta trafik tartışması: "Ben Esenyurt çocuğuyum" diyerek saldırdı Video
İstanbul Esenyurt’ta trafik tartışması: "Ben Esenyurt çocuğuyum" diyerek saldırdı