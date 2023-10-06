Pankreas kanseri belirtileri nelerdir?

Pankreatit denilen kronik pankreas iltihabı ve sigara kullanımı, kalıtsal sebepler dışında pankreas kanserinin en önemli iki nedeni. Bu belirtilere dikkat etmekte fayda var.
Panktreatit rahatsızlığı geçirenlerin düzenli kontrollerle pankreas sağlıklarını kontrol altında tutmaları çok önemli. Sigara kullanımı konusunda gelince, pankreas kanseri riskini artırması sigaranın ölümcül zararlarınından sadece biri.
Pankreas kanserinin belirtileri günlük yaşamda diğer rahatsızlıklarla çokça karıştırılmaktadır. Bu sebeple çoğunlukla hasta erken evrede muayeneye başvurmaz.
Pankreas kanserinin bilinen 10 belirtisi şöyledir:
Yavaş gelişen sarılık
Sırta vuran ağrı
Şiddetli ve sürekli İshal
Depresyon
Duygu durum bozuklukları
Sürekli devam eden yoğun bulantı
İştahsızlık
İstemsiz kilo kaybı
İdrar renginde koyulaşma
Mide çıkışında tıkanıklık