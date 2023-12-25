Papa Francis Gazze’deki ölümleri kınadı

Papa Francis, verdiği Noel mesajında, Gazze de dahil olmak üzere, savaşlarda yitirilen tüm çocukların “bugünün küçük İsa’ları, Gazze’ye yönelik saldırıların da masumların korkunç bir hasadı olduğunu söyledi.

Noel konuşmasında, Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırıyı da “iğrenç” olarak değerlendirdi, Gazze’de bulunan yaklaşık 100 rehinenin serbest bırakılması gerektiğini iletti. Ayrıca Ukrayna, Suriye, Yemen, Lübnan, Ermenistan ve Azerbaycan'a da çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu.

Papa Francis, "Dünyamızda ne kadar çok masum katlediliyor. Analarının karnında, çaresizlik ve umut arayışı içinde yapılan yolculuklarda, çocuklukları savaşla mahvolmuş tüm o küçükler, bugün bu dünyanın küçük İsa'larıdır" açıklamasında bulundu.

"Savaşın bu halkların hayatlarını mahvettiği İsrail ve Filistin'e barış gelsin. Hepsini, özellikle de Gazze'deki ve tüm Kutsal Topraklardaki Hıristiyan toplulukları kucaklıyorum." İfadelerini kaydeden Francis, sözlerine "Masum sivil kurbanların dehşet verici bir şekilde toplandığı askeri operasyonlara son verilmesini talep ediyorum ve insani yardım sağlanmasını, bu vahim duruma çözüm bulunması çağrısında bulunuyorum" ifadesini de ekledi.

Papa silah üretimindeki artışa da dikkat çekti ve "Peki silah üretimi, satışı ve ticareti artarken nasıl barıştan bahsedebiliriz?" dedi. Silah ticaretinin daha fazla araştırılması çağrısında bulunurken, "Savaşın kukla iplerini hareket ettiren çıkarları ve kazançları gün ışığına çıkarmak için bunun hakkında da konuşulmalı ve yazılmalıdır" sözlerini iletti.