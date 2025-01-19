Papa Francisco, Küba hükümetini övdü

Papa Francisco, Küba'nın aldığı tarihi kararlardan övgüyle bahsetti. Küba hükümeti, çeşitli suçlardan dolayı hapis cezası almış 553 mahkumu serbest bıraktığını açıkladı. Papa Francisco, bu gelişmenin büyük bir umut simgesi olduğunu belirterek, "Bu, Jubile Yılı'nın amacına uygun bir adım ve dünya genelinde benzer girişimlerin örnek olmasını umuyorum" dedi.

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Vatikano'da yapılan açıklamada, Küba hükümetinin serbest bırakma kararının, Papa Francisco’nun çağrısı ile birleştiği belirtiliyor. 15 Ocak’ta yapılan bir açıklamada, Küba hükümetinin, çeşitli suçlardan hüküm giymiş 553 kişiyi serbest bırakma kararını papa ile paylaştığı ifade edildi. Bu karar, Küba'nın adalet sistemi çerçevesinde geleneksel bir uygulama olarak tanıtılıyor.

Papa Francisco, geçtiğimiz yıllarda yayınladığı yazısında dünya hükümetlerine "jubile döneminde, af veya ceza indirimleri gibi girişimlerle insanlara umut vermeleri" çağrısında bulunmuştu. Bu tür jestlerin, dünya çapında toplumsal barışı teşvik edeceğini vurgulamıştı. Küba, 2023 ve 2024 yılları arasında 10 binden fazla mahkumu çeşitli haklardan yararlandırarak serbest bırakmıştı.

Vatikan'ın resmi haber ajansı Vatikano,, Küba'da serbest bırakılan mahkumların çoğunun, ülkedeki hukuki sistemin verdiği çeşitli haklar sayesinde özgürlüğüne kavuştuğunu belirtiyor. Küba Dışişleri Bakanlığı, bu tür kararların, Küba'nın insancıl geçmişinin bir parçası olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Papa Francisco'nun çağrısının ardından, Küba hükümetinin verdiği bu cevabın, sadece Küba için değil, tüm dünyadaki benzer süreçlere örnek teşkil etmesi bekleniyor. 16 Ocak'ta Vatikan’ın dışişleri bakanı Pietro Parolin de bu durumu, "Küba'da hükümetin Papa'nın çağrısını dikkate alarak böyle bir adım atması, dünya çapında barışın inşasına katkıda bulunan bir hareket" olarak değerlendirdi.

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PAPA FRANCİSCO'NUN BARIŞ VE AFFA ÇAĞRISI

Papa Francisco, dünya çapında adaletin sağlanması ve barışın temin edilmesi için adımlar atılmasını teşvik etmeye devam ediyor. Hükümetler, toplumsal refah ve güvenliği sağlamak adına suçluları affetmek, ceza sürelerini indirmek veya cezaevi koşullarını iyileştirmek gibi çeşitli adımlar atabiliyor.

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