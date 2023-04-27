Papa Franciscus, Ukrayna Başbakanı Şmıgal ile görüştü

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile görüştü.

Papa Franciscus, Ukrayna Başbakanı Şmıgal ile görüştü

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre; Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, Şmıgal'ın Papa'nın yanı sıra Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Vatikan Devletlerle ve Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher ile bir araya geldiği bildirildi.

Şmıgal'in Vatikan'da samimi geçtiği ifade edilen temaslarında, Ukrayna'daki savaşla ilgili farklı konuların üzerinde durulduğu, insani boyut ve barışı yeniden tesis etme çabalarına özel önem verildiği belirtildi.

Ayrıca Ukrayna'daki kiliselerin durumu ve faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

İtalyan basını, Papa ile Şmıgal'in görüşmesinin yarım saat kadar sürdüğünü ve Ukrayna Başbakanı'nın Papa Franciscus'u ülkesine davet ettiğini yazdı.

Şmıgal, İtalya hükümetinin dün Roma'da düzenlediği "Ukrayna'nın Yeniden İnşası" konulu konferansa katılmıştı.

Öne Çıkanlar
Balıkesir’de kulübe bile bulunmayan zeytinliğe onarım görünümlü inşaat ihalesi verildi
Balıkesir’de kulübe bile bulunmayan zeytinliğe onarım görünümlü inşaat ihalesi verildi
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Son Haberler
Uzmanı açıkladı: Hapşırmak fıtık patlamasına neden olabilir Sağlık
Uzmanı açıkladı: Hapşırmak fıtık patlamasına neden olabilir
Kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti Güncel
Kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti
Tekirdağ'da terör propagandasına 5 tutuklama Güncel
Tekirdağ'da terör propagandasına 5 tutuklama
Balıkesir’de kulübe bile bulunmayan zeytinliğe onarım görünümlü inşaat ihalesi verildi Güncel
Balıkesir’de kulübe bile bulunmayan zeytinliğe onarım görünümlü inşaat ihalesi verildi
Bodrum'da ilk oylar verilmeye başlandı Güncel
Bodrum'da ilk oylar verilmeye başlandı
Koskoca Profesör sahte MİT'çilere kandı. Tam 25 milyon TL kaptırdı Güncel
Koskoca Profesör sahte MİT'çilere kandı. Tam 25 milyon TL kaptırdı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan yaz Kur'an kursları açıklaması Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan yaz Kur'an kursları açıklaması