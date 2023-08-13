Papa'dan siyasetçilere sığınmacı çağrısı. "Akdeniz'deki ölümleri engelleyin"

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Akdeniz'deki sığınmacı ölümlerinin engellenmesi için siyasetçilere çağrıda bulundu.

Papa'dan siyasetçilere sığınmacı çağrısı. "Akdeniz'deki ölümleri engelleyin"

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus meydanına bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra etti. Papa, Akdeniz'de bu yıl yaklaşık 2 bin sığınmacının Avrupa'ya geçmek isterken yaşamını yitirdiğine işaret ederek, siyasetçileri bu durumu engellemeye çağırdı.

Duanın ardından yaptığı konuşmada, İtalya'da hafta içi meydana gelen sığınmacı teknesi faciasında 41 kişinin öldüğünü anımsatan Papa, bu kişiler için dua istedi.

Papa, "Hem acı hem de utançla söylemek gerekir ki bu yılın başından bu yana yaklaşık 2 bin kadın, erkek ve çocuk Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken denizde can verdi" ifadesini kullandı.

Akdeniz'de yaşanan sığınmacı facialarını "insanlığın kanayan yarası" olarak nitelendiren Papa, tüm siyasetçileri bu yarayı kardeşlik ve dayanışma ruhu içinde sarmaya ve daha çok faciayı engellemeye davet etti.

Papa, duasında ABD'nin Hawaii eyaletindeki orman yangınlarında yaşamını yitirenleri de andı.

İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında, 9 Ağustos'ta düzensiz sığınmacıları taşıyan bir teknenin battığı ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın kişi öldü ya da denizde kayboldu.

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