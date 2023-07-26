Para kazanma hayaliyle tıkladı 34 bin TL'sini kaptırdı. Sosyal medya kullanıcıları dikkat

Tekirdağ’da sosyal medyadan bir linke tıklayan Facebook kullanıcısı, dolandırıcılara 34 bin lirasını kaptırdığını açıkladı.

KAYNAK: İHA
Para kazanma hayaliyle tıkladı 34 bin TL'sini kaptırdı. Sosyal medya kullanıcıları dikkat

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne giderek müracaatta bulunan M.V. isimli şahıs ifadesinde; Facebook isimli sosyal medya sitesinde gezindiği esnada para kazanma amacıyla bir linke tıkladığını, açılan siteye iletişim bilgilerini girdiğini, hisse satın almak için 6 bin 508 TL para gönderdiğini, akabinde tekrar 28 bin TL para gönderdiğini söyledi.

Şahısların tekrar para istemesi üzerine dolandırıldığını anlayan mağdur şahıs, şikayetçi oldu. Polis ekipleri, beyan üzerine olayla ilgili olarak şüpheli tespit çalışmasına başladı.

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