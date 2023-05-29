Para Milli sporculardan Türkiye'yi gururlandıran başarı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da düzenlenen organizasyon sona erdi.
Organizasyonda Milli takım, 14 madalya kazandı.
Madalya alan sporcuların isimleri şu şekilde:
Sınıf 9-10: Altın madalya -Merve Cansu Demir
Bronz madalya -Neslihan Kavas
Sınıf 4: Altın madalya -Abdullah Öztürk
Bronz madalya -Nesim Turan
Sınıf 7: Altın madalya -Kübra Korkut
Sınıf 5: Gümüş madalya - Ali Öztürk, İrem Oluk
Sınıf 3: Gümüş madalya - Nergiz Altıntaş
Bronz madalya - Hatice Duman
Çift erkekler Sınıf 8: Gümüş madalya - Nesim Turan-Abdullah Öztürk
Çift kadınlar Sınıf 20: Altın madalya- Merve Cansu Demir-Neslihan Kavas
Çiftler karışık Sınıf 10: Altın madalya - İrem Oluk-Ali Öztürk
Bronz madalya -Abdullah Öztürk-Nergiz Altıntaş
Çiftler karışık sınıf 9: Bronz madalya - Merve Cansu Demir-İgor Mizstal