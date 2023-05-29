Para Milli sporculardan Türkiye'yi gururlandıran başarı

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Polonya Açık Para Masa Tenisi Turnuvası'ndaMilliler, 14 madalya kazandı.

Para Milli sporculardan Türkiye'yi gururlandıran başarı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da düzenlenen organizasyon sona erdi.

Organizasyonda Milli takım, 14 madalya kazandı.

Madalya alan sporcuların isimleri şu şekilde:

Sınıf 9-10: Altın madalya -Merve Cansu Demir

Bronz madalya -Neslihan Kavas

Sınıf 4: Altın madalya -Abdullah Öztürk

Bronz madalya -Nesim Turan

Sınıf 7: Altın madalya -Kübra Korkut

Sınıf 5: Gümüş madalya - Ali Öztürk, İrem Oluk

Sınıf 3: Gümüş madalya - Nergiz Altıntaş

Bronz madalya - Hatice Duman

Çift erkekler Sınıf 8: Gümüş madalya - Nesim Turan-Abdullah Öztürk

Çift kadınlar Sınıf 20: Altın madalya- Merve Cansu Demir-Neslihan Kavas

Çiftler karışık Sınıf 10: Altın madalya - İrem Oluk-Ali Öztürk

Bronz madalya -Abdullah Öztürk-Nergiz Altıntaş

Çiftler karışık sınıf 9: Bronz madalya - Merve Cansu Demir-İgor Mizstal

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