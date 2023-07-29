Dereceye Giren Milli Sporcular Öğretmen Olabilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, milli sporcuların sınav şartı aranmaksızın sözleşmeli öğretmen olarak atanmasına ilişkin yönetmelik değişti. Yeni karara göre, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler ve alt yaş kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler sözleşmeli öğretmen olarak atanabilecek.

Dereceye Giren Milli Sporcular Öğretmen Olabilecek

Halk tv’nin haberine göre; Milli sporcular sınavsız bir şekilde sözleşmeli öğretmen olarak atanabiliyordu. Bu yönetmelikte gidilen değişiklik sonrası artık Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler ve alt yaş kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler sözleşmeli öğretmen olarak atanabilecek.

Düzenleme kapsamında Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre sözleşmeli öğretmen istihdam edilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen pozisyonların beden eğitimi alanı için ayrılan kısmının en fazla yüzde 10'u, uluslararası spor oyunlarında derece alanlar için uygulanacak.

Öğretmenlik için aranan genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla, sınav şartı aranmaksızın sözleşmeli öğretmen olarak atanabilecek milli sporcular şöyle belirlendi:

-Olimpiyat Oyunları veya Paralimpik Oyunlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler.

- Milli sporcu belgesine konu olan müsabakanın oynandığı tarihte olimpiyat oyunları programında yer alan spor dallarının Dünya ve Avrupa şampiyonalarında büyükler ve alt yaş kategorilerinde ilk üç dereceye girenler, bu yarışmalar ile bu yarışmalara ilişkin eleme müsabakaları ve eleme grup müsabakalarında takım sporlarında en az 10 kez milli sporcu belgesi alanlar.

- Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yaz-kış gençlik olimpiyat oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler.

- Universiad Oyunları, Akdeniz Oyunlarında olimpik branşlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler.

- Deaflimpik Oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler.

- Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler ve alt yaş kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler.

Bu kapsamda ataması yapılanlar, öğretmen kadrosuna atanma, özlük ve diğer haklar bakımından 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddesine tabi olacak.

Atama işlemi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordine kurularak yayımlanan duyuru çerçevesinde yapılacak.

İlgili Haberler
Para Milli sporculardan Türkiye'yi gururlandıran başarı
Para Atletizm milli sporcularımız madalyaya doymadı
Para Atletizm milli sporcularımız madalyaya doymadı
Atletizm Şampiyonasında yarışacak milli sporcular açıklandı
Öne Çıkanlar
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Son Haberler
Real Madrid Mbappe için gözünü kararttı. Yapılan astronomik teklif ortaya çıktı Spor
Real Madrid Mbappe için gözünü kararttı. Yapılan astronomik teklif ortaya çıktı
16 yaşındaki genç annesini, arabanın anahtarını vermediği için öldürmüş Güncel
16 yaşındaki genç annesini, arabanın anahtarını vermediği için öldürmüş
Kayseri'de, tartıştığı kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu Güncel
Kayseri'de, tartıştığı kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu
Bingöl'de arının soktuğu çoban öldü Güncel
Bingöl'de arının soktuğu çoban öldü
Kafasına göre ücret talep eden taksici, kameraya alındığını fark edince yolcuya saldırdı Güncel
Kafasına göre ücret talep eden taksici, kameraya alındığını fark edince yolcuya saldırdı
Paranın köpeği olmadı, parasını verip köpek oldu Dünya
Paranın köpeği olmadı, parasını verip köpek oldu
Hatayspor'a gol yağdırdılar Spor
Hatayspor'a gol yağdırdılar