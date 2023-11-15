Para nasıl çalınır? Sosyal medyada açıkladılar

Paranın nasıl elden ele dolaştığını, çalındığını nasıl hakka girildiğini anlatan bir yazı gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir görsel ve anlatımı okuyan herkes “Çok doğru” ifadesini kullandı.

Paylaşımda şu ifadeler yer alıyor:

Para nasıl çalınır….

Diyelim ki muhtar aynı köyde yaşayan eniştesine köy bütçesinden para verecek.

Al enişte sana 5 bin derse bu açık anlaşılır ve ceza alır.

Ammmaaa! Eski tuvaleti yıkma ve yenisini yapma işini enişteye 5 misli fazla fiyatla verirse bunu bu dünyada cezalandıracak merci yoktur.

İşte o paylaşım:

İşte gelen yorumlar:

Çok doğru. Hırsıza sınır yok.

Tabi tuvalette aynı kalıcak çünkü araştıran yok tuvalet yenilendiği diye

Aynen.Olan biten bu kadar net

Öte yandan akıllara belediyelerin ve isimlerin verdikleri ve aldıkları ihaleler geldi. 500 bin Tl'lik işlerin 1 milyon TL'ye yaptırıldığı biliniyor.