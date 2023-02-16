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Devlet hesapları dondurdu. Lübnanlılar banka şubelerine saldırdı

Lübnan'da devlet tarafından dondurulan hesaplarındaki paraları çekemeyen mudiler, bazı özel bankaların önünde ateş yakarak taşlı saldırı gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 15:30
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Paralarını çekemeyen Lübnanlılar bankalara saldırdı

Devlet hesapları dondurdu. Lübnanlılar banka şubelerine saldırdı
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Lübnan medyasında yer alan haber ve görüntülere göre, başkent Beyrut'un Badaro Mahallesi'ndeki en az 6 banka şubesi önünde "Mudilerin Haykırışı Derneği" tarafından eylem düzenlendi.

Bankaların önünde ateş yakan protestocular, taş atarak bazı şubelerin camlarını kırdı.

Olayın ardından açıklama yapan Beyrut İtfaiyesi Dairesi, yangınların hızla söndürüldüğünü ve alevlerin şubelerin iç tarafına yayılmadığını bildirdi.

LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK KRİZ VE MEVDUATLARIN DONDURULMASI

Lübnan'da Ekim 2019'da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut'taki liman patlaması ve Kovid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi.

Yaklaşık 3,5 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçilmesi için bankalardaki dolar mevduat hesapları donduruldu.

Ülkede 2019'da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı.

Ocak 2022'de 1 ABD doları 20 bin Lübnan lirası iken şu an karaborsa ve döviz ofislerinde 76 bin lira seviyesinden işlem görüyor. (AA)

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