Paramız pul olunca ucuz tatilin adresi olduk: Antalya’ya sadece bir günde 100 bin turist geldi

Antalya’ya bu yıl gelen turist sayısının 8 milyon 11 bin 828 olduğu açıklanırken sadece dün dış hatlardan gelen yolcu sayısının 100 bin 40 olduğu belirtildi.

KAYNAK: İHA
Paramız pul olunca ucuz tatilin adresi olduk: Antalya’ya sadece bir günde 100 bin turist geldi

Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinden olan Antalya’da 2023 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor. Turizm sezonuna iyi bir giriş yapan Antalya’ya hava yoluyla gelen turist sayısı 8 milyon 11 bin 828 oldu. Bu rakamla birlikte yeni bir rekor daha kırılmış oldu.

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Eşsiz havası, masmavi denizi, kumsalları, kaliteli tesisleri, yemyeşil doğası, tarihi ile dört mevsim turizm imkanı sunan Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya, aynı zamanda rekorlar yılı olarak bilinen 2019 yılını geride bıraktı.

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Müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “2019 yılının 29 Temmuz tarihindeki sayı ise 8 milyon 4 bin 11’di” dedi.

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Dün Antalya Havalimanı'ndan 99 bin 10, Gazipaşa Havalimanı'ndan bin 30 olmak üzere sadece dış hatlardan kente gelen yolcu sayısı 100 bin 40 oldu.

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