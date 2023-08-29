Paranın ilk basıldığı yerde fay hattı keşfedildi. Tarih yerle bir olabilir

Devlet güvencesinde altın ve gümüş paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Salihli ilçesinin Sart Mahallesi'ndeki Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde, 159 yıl önce başlayan kazı çalışmaları sürüyor. Devam eden kazılarda fay hattı keşfedildi.

Paranın ilk basıldığı yerde fay hattı keşfedildi. Tarih yerle bir olabilir

Manisa'nın Salihli ilçesindeki paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Sardes Antik Kenti'nde devam eden kazılarda fay hattı keşfedildi.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill, "Fay hattı 50 metre yer altında ve Sardes kentinin tam merkezinden geçiyor" dedi.

Antik kentte bu yıl erken Roma İmparatorluğu dönemine ait evlerde devam eden kazılarda, M.S. 7'nci yüzyılda gerçekleşen ve kentte büyük bir yıkıma neden depremin kalıntıları gün yüzüne çıktı.

Aydınlık'tan Ömer Göyce'nin haberine göre, evlerin taban ve duvarlarında depremin izlerini taşıyan yarık ve çatlaklar, depremin etkisini gözler önüne serdi.

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OLASI BİR DEPREMDE NE OLACAK?

Antik kentte deprem üzerine çeşitli araştırma ve inceleme çalışmaları sürdürdüklerini belirten Prof. Dr. Nicholas Cahill, "M.S. 7'nci yüzyılda meydana gelen depreme ilişkin kesin kanıt bulduk. Yerde çatlak var ve kentteki sütunlar yere düşmüş, hatta şehri restore etmekten vazgeçmişler.

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Antik kentte bir yandan kazı yaparken bir yandan da depremin izlerini sürüyoruz. Her zaman olası bir depremde antik kentte ne olacağını düşünüyor ve restorasyonlarımızı ona göre yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'FAY HATTI MERKEZDEN GEÇİYOR'

M.S. 17 yılında gerçekleşen depremin ardından Roma İmparatorluğu'nun desteğiyle şehri tekrar inşa ettiklerini, M.S. 7'nci yüzyılda gerçekleşen depremde ise şehrin terk edildiğini belirten Prof. Dr. Cahill, ana fay hattının Sardes kentinin tam merkezinden geçtiğini söyledi.

Prof. Dr. Cahill, "Kazılarda deprem kalıntıları ortaya çıktı. Yerde ve duvarlarda büyük bir çatlak var. Yarıklar 20 santim. Çok sayıda jeofizik mühendisi burada inceleme yaptı ve ana fay hattını buldu.

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Fay hattı 50 metre yer altında ve Sardes kentinin tam merkezinden geçiyor.

Sardes güzel, verimli bir araziye kurulmuş fakat konumu itibarıyla tehlikeli bir yerde. M.S. 17 yılında yaşanan depremde tüm şehir yıkılmış. Roma İmparatorluğu desteğiyle yeni bir şehir inşa edilmiş ancak M.S. 7'nci yüzyılda gerçekleşen depremde ise şehre dokunmamışlar, yapmaktan vazgeçmişler. Bu depremden sonra şehri olduğu gibi bırakmışlar ve şehri terk etmişler" diye konuştu.

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