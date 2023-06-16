Paranın patronu itiraf etti: Büyük belirsizlikler var

Japonya Merkez Bankası, ekonomi genelinde fiyat baskılarının genişlediğine dair artan işaretlere rağmen ultra gevşek para politikasını sürdürdü.

Japon Merkez Bankası cuma günü yaptığı açıklamada, taze gıda hariç tüketici fiyatlarının yavaşlayacağı tahminine sadık kalırken, ülkenin enflasyonu on yıllardır görülmeyen seviyelere ulaşırken belirsizlikleri de kabul etti.

BoJ, "Denizaşırı ekonomik faaliyetler ve fiyatlardaki gelişmeler de dahil olmak üzere Japonya ekonomisi için son derece büyük belirsizlikler var" dedi.

Japonya merkez bankası, geniş çapta beklenen bir kararla gecelik faiz oranlarını yüzde eksi 0,1'de tuttu. Banka, 10 yıllık tahvil getirilerinin sıfır olan hedef getirisinin 0,5 puan üzerinde veya altında dalgalanmasına izin vermeye devam edeceğini söyledi.