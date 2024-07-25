Parasını uzatmasını istediği kadını hırsızlıkla suçladı ortalık karıştı

İstanbul Pendik’te bir minibüste 2 kadının kavgası ortalığı karıştırdı. İddiaya göre minibüse binen kadın 15 liralık ücreti öndeki yolcudan uzatmasını istedi. Öde oturan kadın ise parayı uzattı. Sonrasında kadın “Ben sana 50 lira verdim” diyerek önünde oturan kadını hırsızlıkla suçladı.

Kavga sırasında iki yolcu birbirlerine hakaretler etti. Para kavgası, şoförün 50 lira verdiğini söyleyerek başka yolcuyu hırsızlıkla suçlayan kadını minibüsten indirmesiyle sonlandı. Kavga, kadın yolcunun kızı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.