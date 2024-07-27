Sokakta 'mini etek' kavgası. Kız kardeşine laf atan komşusuna bıçak çekti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sokakta 'mini etek' kavgası. Kız kardeşine laf atan komşusuna bıçak çekti

İstanbul Kağıthane'de bir kişi mini etek giyen kız kardeşine laf atan komşularına bıçak çekti. O anlar kameralara yansıdı.

Kağıthane'de bir kişi, iddiaya göre kız kardeşine minik etek giydiği için tepki gösteren komşusuyla laf dalaşına girdi. Adamın eşi de tartışmaya dahil olunca şahıs onlara bıçak çekti.

O anlar anbean kameralara yansırken, polisin müdahalesi sonrası bıçaklı şahıs gözaltına alındı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, bir şahsın kız kardeşi mini etek giyip sokakta dolaşınca komşu binadaki bir adam ona tepki gösterdi. Bunu duyan şahıs ise adamla tartışmaya başladı.

Tartışmanın küfürleşmeye varması üzerine adamın eşi de kavgaya müdahil oldu. Ortalığın karıştığı kavgada kız kardeşine tepki gösterilen kişi, bıçakla komşularına saldırdı. O esnada ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı bıçakla birlikte gözaltına aldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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