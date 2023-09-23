Parayı buldular Arap oldular. Neymar ve Jesus'u hiç böyle görmediniz

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmasının ardından bu sezon Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'i çalıştıran Jorge Jesus ve PSG'den Arabistan ekibine transfer olan Neymar'ın katıldığı bir etkinlik sosyal medyada gündem oldu.

NEYMAR VE JORGE JESUS ARAP KIYAFETİ GİYDİ

Al Hilal takımı ve teknik ekibi, Suudi Ulusal Günü kutlamalarına geleneksel kıyafetlerini giyerek katıldılar. Neymar ve Jorge Jesus, Arabistan'ın özgü kıyafeti olan Kandura'yı giyerek etkinlikte yer aldı.

ASTRONOMİK RAKAMLA GELDİ

Al-Hilal, Paris Saint Germain'den kadrosuna kattığı Neymar için Ligue 1 ekibine 80 milyon euro ödedi ve Brezilyalı oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Neymar, Al Hilal'den iki yılda 300 milyon euro kazanacak.