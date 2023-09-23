Parayı buldular Arap oldular. Neymar ve Jesus'u hiç böyle görmediniz

Bu sezon Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal'e transfer olan Neymar ve takımın teknik direktörlüğüne gelen Jorge Jesus'un Arap kıyafeti ile görüntüsü herkesi şaşkına çevirdi.

Parayı buldular Arap oldular. Neymar ve Jesus'u hiç böyle görmediniz

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmasının ardından bu sezon Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'i çalıştıran Jorge Jesus ve PSG'den Arabistan ekibine transfer olan Neymar'ın katıldığı bir etkinlik sosyal medyada gündem oldu.

NEYMAR VE JORGE JESUS ARAP KIYAFETİ GİYDİ
Al Hilal takımı ve teknik ekibi, Suudi Ulusal Günü kutlamalarına geleneksel kıyafetlerini giyerek katıldılar. Neymar ve Jorge Jesus, Arabistan'ın özgü kıyafeti olan Kandura'yı giyerek etkinlikte yer aldı.

ASTRONOMİK RAKAMLA GELDİ
Al-Hilal, Paris Saint Germain'den kadrosuna kattığı Neymar için Ligue 1 ekibine 80 milyon euro ödedi ve Brezilyalı oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Neymar, Al Hilal'den iki yılda 300 milyon euro kazanacak.

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