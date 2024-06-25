Parayı geri aldı. Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir alışveriş merkezinde çalışan Emrah Aksın açık hava alanında sigara içtiği gerekçesiyle işveren tarafından 3 bin TL para cezası kesildi.

Firma ise işyerine verilen bu cezayı Aksın'ın maaşından kesti. Aksın, cezanın iptali için hem işverenle hem de alışveriş merkezi yetkilileriyle görüştü ancak sonuç alamadı.

Olumlu bir sonuç alamayan Aksın, avukat Cansu Akkaş aracılığıyla konuyu mahkemeye taşıdı. Karşıyaka 2'nci İş Mahkemesi'nde görülen davada 13 Haziran'da karar çıktı.

EMSAL KARAR

Mahkeme, işverenin çalışanının sebep olduğu maddi zararın tahsili için ancak İş Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde maaştan kesinti yapabileceğini belirterek kesintinin iptaline karar verdi.

Emrah Aksın konuyla ilgili "Alışveriş merkezi yönetimine ve çalıştığım firmaya durumu ilettim ancak haklı bulmadılar. Konuyu mahkemeye taşıdım ve kazandık. Bu sadece benim değil, birçok kişiyi ilgilendiriyor. Benzer durumda ceza alan ve ödemek zorunda kalan işçiler için örnek olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Avukat Cansu Akkaş ise kararın çalışanlar için önemli olduğunu belirterek, "İşveren, müvekkilimin maaşından ceza kesintisi yapmıştı. Biz bu kesintinin yasaya aykırı olduğunu savunarak mahkemeye başvurduk. Mahkeme, işçinin maaşından kesinti yapılabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayarak kesintinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Bu karar, milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir emsal teşkil ediyor" şeklinde konuştu.