Sabah yazarı Burhanettin Duran Dışişleri Bakan Yardımcısı oldu. SETA’DA gazetecileri fişlemişti

Düzenleme: Kaynak: AA
Sabah yazarı Burhanettin Duran Dışişleri Bakan Yardımcısı oldu. SETA’DA gazetecileri fişlemişti
2018 yılında yayınladığı rapor ile gazetecileri fişleyen SETA Vakfı'nın Genel Koordinatörü ve Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, Dışişleri Bakan Yardımcılığına atandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı’nda yeni bakan yardımcıları atamaları yaptı.

Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, iktidara yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran bakan yardımcılığına atandı.

Dışişleri’nde bakan yardımcılıklarına getirilen diğer isimler ise Ayşe Berris Ekinci ve Nuh Yılmaz oldu.

Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

SETA’DA GAZETECİLERİ FİŞLEDİ

Burhanettin Duran’ın Genel Koordinatörlüğünü yaptığı Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) 2018 yılında, “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” isimli bir rapor yayınlamış ve gazetecileri fişlemişti.

Duran, halen iktidara yakın düşünce kuruluşu SETA’nın Genel Koordinatörü görevini yürütüyor.

Öte yandan Duran, 2018’de Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine atanmıştı.

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