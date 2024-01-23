Paribu Hub’ın Blokzincir Temelleri Programı’nın kayıtları başladı

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Paribu Hub’ın Blokzincir Temelleri Programı’nın kayıtları başladı
Paribu Hub’ın Blokzincir Temelleri Programı’nın kayıtları başladı

Blokzincir ve Sektörel Uygulamaları Eğitmeni Tolga Uçak’ın anlatımıyla 1 Şubat’ta online ve ücretsiz olarak yapılacak.

Paribu’nun Türkiye’deki blokzincir bilinirliğini artırmak ve ekosistemin sürdürülebilir şekilde büyümesi için faaliyete geçirdiği Paribu Hub, 2024 yılının ilk eğitim programını düzenliyor.

KİMLER EĞİTİME KATILABİLİR?

Başvuruların 26 Ocak’a kadar devam edeceği, üniversite öğrencileri öncelikli olmak üzere; lisans mezunları, blokzincir teknolojisiyle buluşmayı isteyen ilgili ve farklı sektörlerde çalışan profesyoneller katılım sağlayabilecek.

EĞİTİM PROGRAMINDA NELER VAR?

3 saat sürecek program, blokzincir alanında farkındalık ve ön bilgi sağlamayı hedefliyor. Programda; “blokzincir işleyişi, temel ilkeleri ve akıllı sözleşmeler”, “kripto para nedir?”, “kriptoloji nedir?”, “kripto paralar nasıl üretilir?”, “kripto para ETF'leri nedir ve neden önemlidir?”, “blokzincir hangi sektörlerde, ne amaçla kullanılıyor?” başlıklarıyla birlikte çeşitli sektörlerde blokzincir konuları asaya yatırılacak.

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