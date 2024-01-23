Kripto paralar ekranları kırmızıya bürüdü

Kripto para piyasaları son günlerde satışlarını derinleştirerek büyük kayıplar veriyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin, bugün TSİ 15.158’te 39.219 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin, bugün 39.090 dolar kritik seviyesine kadar geri çekilme ivmesi yaşadı.

Bitcoin’de görülen bu geri çekilme altcoinler tarafında da derinden hissediliyor.

Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum, aynı saat diliminde 2.275 dolara geriledi.

Kripto paralardaki düşüşün dolar endeksinin güçlenmesi ve FTX'in varlık satışlarından kaynaklandığını tahmin ediliyor.

FTX, Grayscale Bitcoin ETF'inden yaklaşık 1 milyar dolara yakın değerde 22 milyon hisse sattı. İflas eden borsa, GBTC'deki pozisyonlarını ise sıfıra indirdi.