Kripto paralar ekranları kırmızıya bürüdü

Kaynak: Haber Merkezi Gizem Ertürk
Kripto paralar ekranları kırmızıya bürüdü
Kripto para piyasaları haftanın ikinci işlem gününde kan ağlıyor.

Kripto para piyasaları son günlerde satışlarını derinleştirerek büyük kayıplar veriyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin, bugün TSİ 15.158’te 39.219 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin, bugün 39.090 dolar kritik seviyesine kadar geri çekilme ivmesi yaşadı.

Bitcoin’de görülen bu geri çekilme altcoinler tarafında da derinden hissediliyor.

Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum, aynı saat diliminde 2.275 dolara geriledi.

Kripto paralardaki düşüşün dolar endeksinin güçlenmesi ve FTX'in varlık satışlarından kaynaklandığını tahmin ediliyor.

FTX, Grayscale Bitcoin ETF'inden yaklaşık 1 milyar dolara yakın değerde 22 milyon hisse sattı. İflas eden borsa, GBTC'deki pozisyonlarını ise sıfıra indirdi.

İlgili Haberler
Paribu Hub’ın Blokzincir Temelleri Programı’nın kayıtları başladı
Paribu Hub’ın Blokzincir Temelleri Programı’nın kayıtları başladı
Dolar piyasada ralli yaptı. Yeni rekor geldi
Dolarda ezber bozan açıklama. Düşüş için tarih verildi
Son Haberler
Süper Lig'de şampiyonluğun şifresi Kurtlar Vadisi’nden çıktı. Erbatur Ergenekon o sahneyi yayınladı Spor
Süper Lig'de şampiyonluğun şifresi Kurtlar Vadisi’nden çıktı. Erbatur Ergenekon o sahneyi yayınladı
Menzil şeyhi müridine ‘Aşkım’ diye bağırdı Gündem
Menzil şeyhi müridine ‘Aşkım’ diye bağırdı
İsmail Saymaz beraat etti Gündem
İsmail Saymaz beraat etti
Zombi geyik hastalığı nedir? Zombi geyik hastalığı belirtileri neler? Keşfet
Zombi geyik hastalığı nedir? Zombi geyik hastalığı belirtileri neler?
Rusya üç kente birden saldırdı: 5 ölü 42 yaralı Dünya
Rusya üç kente birden saldırdı: 5 ölü 42 yaralı
Paribu Hub’ın Blokzincir Temelleri Programı’nın kayıtları başladı Ekonomi
Paribu Hub’ın Blokzincir Temelleri Programı’nın kayıtları başladı
Mehmet Ağar konuştu. Gaye Erkan’ın babası ile akraba olduğu iddia edilmişti Gündem
Mehmet Ağar konuştu. Gaye Erkan’ın babası ile akraba olduğu iddia edilmişti