Dolar piyasada ralli yaptı. Yeni rekor geldi

Dolar/TL kuru TSİ 10.15’te 30,27 ile yükseliş sergiliyor. Kur dünü ağırlıklı olarak 30,15 ile 30,25 aralığında geçirdi.

Kur yeni haftaya rekor kırarak başladı. Bu yükselişlerini haftanın ikinci işlem gününe de taşıdı.

ABD tarafında geçtiğimiz hafta açıklanan güçlü ekonomik veriler, Fed’in mart ayında faiz indirimine gideceği ihtimalini törpülediği için dolar endeksinde yaşanan pozitif seyir, kurda yükselişleri destekliyor.

EURO'DA DA YÜKSELİŞ

Euro/TL tarafında da yükselişler devam ediyor. Euro/TL aynı saat diliminde 33,07 seviyesini gördü.

Gram altın ise dolar/TL kurunda ki yükseliş ve ons altında ki toparlanmaların etkisiyle 1.983 TL’ye yükseldikten sonra aynı saat diliminde 1.977 TL’den işlem gördü.

Çeyrek altın, 3.242 TL,

Yarım altın, 6.483 TL,

Cumhuriyet altın, 12,928 TL’yi gördü.