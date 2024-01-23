Dolar piyasada ralli yaptı. Yeni rekor geldi

Kaynak: Haber Merkezi Büşra Kapan
Dolar piyasada ralli yaptı. Yeni rekor geldi
Dolar/TL kuru haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başladı.

Dolar/TL kuru TSİ 10.15’te 30,27 ile yükseliş sergiliyor. Kur dünü ağırlıklı olarak 30,15 ile 30,25 aralığında geçirdi.

Kur yeni haftaya rekor kırarak başladı. Bu yükselişlerini haftanın ikinci işlem gününe de taşıdı.

ABD tarafında geçtiğimiz hafta açıklanan güçlü ekonomik veriler, Fed’in mart ayında faiz indirimine gideceği ihtimalini törpülediği için dolar endeksinde yaşanan pozitif seyir, kurda yükselişleri destekliyor.

000-9u69ra.jpg

EURO'DA DA YÜKSELİŞ

Euro/TL tarafında da yükselişler devam ediyor. Euro/TL aynı saat diliminde 33,07 seviyesini gördü.

Gram altın ise dolar/TL kurunda ki yükseliş ve ons altında ki toparlanmaların etkisiyle 1.983 TL’ye yükseldikten sonra aynı saat diliminde 1.977 TL’den işlem gördü.

Çeyrek altın, 3.242 TL,

Yarım altın, 6.483 TL,

Cumhuriyet altın, 12,928 TL’yi gördü.

İlgili Haberler
Bakan Şimşek: KİT'lerde başlattığımız reform çalışmalarımızın ilk aşamasını tamamladık
Bakan Şimşek: KİT'lerde başlattığımız reform çalışmalarımızın ilk aşamasını tamamladık
Tüketici güven endeksi 7 ayın zirvesinde
Tüketici güven endeksi 7 ayın zirvesinde
Birden fazla evi olanlar dikkat. Tapuda yeni sistem resmen açıklandı
Son Haberler
Bir kadın bu sözleri nasıl söyler? Erkeklerin 4 kadınla evlenmesini savundu bir de kadınlara akıl verdi Yaşam
Bir kadın bu sözleri nasıl söyler? Erkeklerin 4 kadınla evlenmesini savundu bir de kadınlara akıl verdi
İşte gençleştiren meyve Sağlık
İşte gençleştiren meyve
Telefon kablolarını çalmaya çalışan 4 kişi yakalandı Gündem
Telefon kablolarını çalmaya çalışan 4 kişi yakalandı
Trabzonspor'un yavru vatandaki gururu. 49 yıl önce ilk ve son kez düzenlenen turnuvanın, onuru yaşamışlardı Spor
Trabzonspor'un yavru vatandaki gururu. 49 yıl önce ilk ve son kez düzenlenen turnuvanın, onuru yaşamışlardı
Yandaş Cem Küçük emeklilere kara haberi verdi. Canlı yayında açıkladı Ekonomi
Yandaş Cem Küçük emeklilere kara haberi verdi. Canlı yayında açıkladı
Moldovalı liderden askeri hazırlık çağrısı Dünya
Moldovalı liderden askeri hazırlık çağrısı
Flaş.. Flaş.. İmamoğlu'ndan Başak Demirtaş açıklaması Gündem
Flaş.. Flaş.. İmamoğlu'ndan Başak Demirtaş açıklaması