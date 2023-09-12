Paris Belediyesi, Fas'taki depremzedeler için 500 bin avro bağış yapacak

Fransa'da Paris Belediyesinin Fas'taki depremzedeler yararına 500 bin avro bağış yapacağı bildirildi.

KAYNAK: AA
Paris Belediyesi, Fas'taki depremzedeler için 500 bin avro bağış yapacak

Belediye tarafından yapılan açıklamada, Fas'ta 8 Eylül gecesi meydana gelen depremde binlerce kişinin mağdur olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Paris Belediyesinin, depremden etkilenen bölgelere ve buradaki depremzedelere yardım etmesi için Uluslararası Frankofon Belediye Başkanları Derneğine (AIMF) 500 bin avro bağış yapacağı belirtildi.

FAS'TAKİ DEPREMDE ÖLÜ SAYISI 2 BİNİ GEÇTİ

Fas'ta açıklanan son rakamlara göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 901, yaralı sayısı ise 5 bin 530.

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Ülkede 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş; deprem, Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

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