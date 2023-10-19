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Paris, Filistin için sokakta!
Paris, Filistin için sokakta!
Parisliler, Filistin'e destek olduklarını göstermek için sokağa çıktı.
19 Ekim 2023 / 22:29
Parisliler, Filistin'e destek olduklarını göstermek için sokağa çıktı.
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