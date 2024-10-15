Paris Otomobil Fuarı başladı

Çinli üreticiler, Avrupa Birliği'nin Pekin ile devam eden bir ticaret savaşında elektrikli araçlarının ithalatını cezalandırıcı bir şekilde vergilendirme tehditlerine rağmen yürürlükte kalıyorlar. Köklü Avrupalı üreticiler, yüksek fiyatlı EV'lerden vazgeçen tüketicileri kazanmak için mücadele ediyor.

Çinli EV girişimleri Leapmotor ve XPeng, yapay zeka teknolojisini içerdiğini söyledikleri modelleri sergiledi.

2015 yılında kurulan Leapmotor, elektrikle çalışan kompakt bir SUV olan B10'u tanıttı. Leapmotor'un ürün planlama başkanı Zhong Tianyue, Avrupalı alıcılar için Polonya'da üretileceğini söyledi. Leapmotor, gelecek yıl piyasaya sürülecek olan B10 için bir fiyat açıklamadı.

Leapmotor ayrıca, Paris'te sergilediği daha küçük bir elektrikli banliyö otomobili olan T03'ün 18.900 Euro'danperakende satış yapacağını söyledi. Zhong, Fransa'da satılanların Çin'den ithal edileceğini, ancak Polonya'da monte edileceğini söyledi.

Leapmotor ayrıca daha büyük aile otomobili C10 için Avrupa'da 36.400 Euro başlangıç fiyatı açıkladı.

Çin dışındaki satışlar, dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisi olan Stellantis ile yapılan ortak girişim yoluyla gerçekleşiyor. Leapmotor, Avrupa satışlarının Eylül ayında başladığını söyledi.

XPENG TARİFE DARBESİNE HAZIRLANIYOR

Paris fuarına ilk kez katılan on yıllık Çinli EV üreticisi XPeng, şık bir sedan olan P7+'yı tanıttı.

CEO He Xiaopeng, XPeng'in gelecek yıldan itibaren Avrupa'da teslimat yapmayı hedeflediğini söyledi. P7 + için amaçlanan Avrupa fiyatları verilmedi, ancak CEO, Çin'de 27.100 euro veya 29.600 dolara eşdeğer olan 209.800 yuan'dan başlayacağını söyledi.

XPeng'in başkanı Brian Gu, Brüksel ve Pekin'in Ekim ayı sonundan önce ticaret anlaşmazlığına dostane bir çözüm bulması durumunda AB'nin tehdit altındaki ithalat vergilerinin şirketin genişleme planlarını karmaşıklaştırabileceğini söyledi.

Brüksel, sübvansiyonların Çinli şirketlerin AB endüstri fiyatlarını haksız yere düşürmelerine yardımcı olduğunu ve Çin yapımı elektrikli otomobillerin 2020'de EV pazarının %3,9'undan Eylül 2023'e kadar %25'e yükseldiğini söylüyor.

GENÇLER İÇİN ARAÇLAR

Avrupa'da ehliyetsiz olarak sürülebilen küçük elektrikli araç üreticileri, 14 yaşından küçük gençler ve güvenlik nedenleriyle motosiklet yerine dört tekerlek üzerinde dolaşmayı tercih eden ebeveynleri arasında büyüyen bir pazar buluyor.

Fransa'nın Citroen'i de dahil olmak üzere iki koltuklu araçların birçok üreticisi Paris'te sergileniyor. Ami veya "Friend" için başlangıç fiyatı 8.000 Euro'nun (8.720 $) biraz altında. 2020 yılında Fransa'da piyasaya sürülen plastik kabuklu araç, artık diğer Avrupa pazarlarında ve Türkiye, Fas ve Güney Amerika'da da satılıyor.

Avrupa mevzuatı, tam ehliyeti olmayan gençlerin, sekiz saatlik bir eğitim kursundan sonra 14 yaşından itibaren Ami ve benzeri arabaları kullanmalarına izin veriyor. Saatte 45 kilometre (28 mil / saat) azami hız ile sınırlıdırlar.

Araçlar ayrıca, sürüş ihlalleri nedeniyle ehliyetini kaybeden veya hiçbir zaman tam ehliyet alamayan yetişkinler arasında ve ulaşımın zayıf olduğu bölgelerde şehir dışında pazar buluyor.

Renault iştiraki Mobilize, kışın enerji tüketen soğuğunda bile iki koltuklu, lisanssız, plastik kabuklu Duo'nun şarjlar arasında 100 kilometre (60 milden fazla) gidebileceğini söyledi. Bir telefon uygulaması, kapısı ve kontak anahtarı görevi görür.

Bir başka Fransız üretici olan Ligier, lisanssız iki koltuklu araçlarını hem dizel hem de elektrikli versiyonlarda satıyor.