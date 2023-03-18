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Paris sokakları yeniden karıştı, ortalık savaş alanına döndü

Fransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesine tepki gösteren binlerce kişi, Paris'te yeniden toplandı. Protestocuları dağıtmak için sık sık göz yaşartıcı gaz kullanan güvenlik güçleri, 38 kişiyi gözaltına aldı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 03:33
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Paris sokakları yeniden karıştı, ortalık savaş alanına döndü

Paris sokakları yeniden karıştı, ortalık savaş alanına döndü
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Başbakan Elisabeth Borne'un reformu mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye alarak kabul ettiklerini açıklamasına tepki olarak Paris'teki Concorde Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetin reformu geri çekmesini talep etti.

Alanda "özgürlük ateşi" adını verdikleri büyük bir ateş yakan göstericiler, Macron'un maketini de ateşe verdi.

Protestocular sık sık "Macron, 16. Louis'nin kafasını kestik, yeniden başlayabiliriz" şeklinde slogan attı.

Fotoğraf: AA

38 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Alanda barikatlar da oluşturan yaklaşık 4 bin göstericiden bazıları söktükleri kaldırım taşlarını polislere fırlattı.

Geçiş güzergahlarındaki birçok aracı ateşe veren göstericiler, civardaki bazı işyeri ve mağazaların da camlarını kırdı.

Fransız basını polisin protestocuları dağıtmak için sık sık göz yaşartıcı gaz kullandığını ve 38 kişiyi gözaltına aldığını aktardı.

Fotoğraf: AA

ÇOK SAYIDA POLİS DE YARALANDI

Göstericileri dağıtmak için polisin alana attığı çok sayıda göz yaşartıcı gaz bombasından çıkan dumanlar, yoğun bir sis bulutu oluşturdu.

Protestolarda çok sayıda polis de yaralandı.

Fransa Başbakanı Borne, dün bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı.

Başbakan'ın açıklaması sonrası Paris başta olmak üzere birçok kentte halk protestolara başlamış, polisin müdahale ettiği gösterilerde 310 kişi gözaltına alınmıştı.

Paris'te polislerin meydandan tahliye ettiği göstericiler, dağıldıkları ara sokaklarda çöp, araç ve bazı kamu mallarını ateşe vermişti.

Paris sokakları yeniden karıştı, ortalık savaş alanına döndü

ANAYASA'NIN 49. MADDESİNİN 3. FIKRASI

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclisten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi sunmasına olanak sağlıyor.

Gensoru önergesi, Meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.

Önerge, Mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı, Mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senatonun önüne geliyor.

Başbakan Borne'un içeriğini 10 Ocak'ta açıkladığı emeklilik reformuna karşı kitlesel grev ve gösteriler için Fransızlar defalarca sokağa indi.

Milyonlarca Fransız'ın karşı çıkarak kitlesel grevler ve gösteriler başlattığı reform, emeklilik yaşının kademeli olarak 2030'a kadar 62'den 64'e çıkarılmasını içeriyor. (AA)

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