Paris’e inen uçağın iniş takımına gizlenmiş kaçak yolcu bulundu

Kaynak: İHA
Paris’e inen uçağın iniş takımına gizlenmiş kaçak yolcu bulundu
Fransa’nın başkenti Paris’teki Orly Havaalanı’nda bir yolcu uçağının iniş takımında kaçak yolcu bulundu. Kaçak yolcunun sağlık durumunun soğuktan dolayı kritik olduğu açıklandı.

Fransa’nın başkenti Paris’teki Orly Havaalanı’nda Cezayir-Fransa seferini gerçekleştiren Air Algeria’nın yolcu uçağının iniş takımında kaçak yolcu tespit edildi. Yetkililer, kaçak yolcunun sağlık durumunun kritik olduğunu ve havaalanı yakınında bulunan bir hastanede tedaviye alındığını söyledi.

Yetkililer, uçağın Cezayir'in batısındaki Oran şehrinden kalkarak uçuşun iki buçuk saat sürdüğünü bildirdi.

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Kaçak yolcular, uçakların iniş takımlarındaki sıcaklığın uçuş sırasında eksi 50 ila eksi 60 dereceye kadar düşmesi sebebiyle soğuktan ya da yüksek irtifa nedeniyle oksijen yetmezliğinden ölebileceği belirtildi.

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