Paris'te Filistin'e destek gösterisine polis engel oldu

Paris'te Science Po'da bir amfide 12 Mart'ta gerçekleştirilen Filistin'e destek eyleminin ülkenin gündemine oturmasından sonra, Filistin'i destekleyen öğrenciler aynı okulun önünde gösteri yapmak istedi.

Okulun çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gösterinin gerçekleşmesine izin vermedi. Polis, okulun çevresinde bir araya gelen öğrencileri buradan uzaklaşması için uyarıda bulundu.

Diğer yandan bir grup Filistin destekçisi öğrenci, Science Po okulunun yakınındaki Saint Thomas d'Aquin Meydanı'nda bir araya geldi.

Polis bu grubun etrafında dar bir çember oluşturdu. Öğrenciler, kısa bir süre "Yaşasın Filistin" ve "Bu bir savaş değil, soykırımdır" sloganlarını söyledikten sonra alandan ayrıldı.