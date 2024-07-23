Paris'te olimpiyat hazırlıklarında sona gelindi

Taapılacak açılış seremonisiyle start alacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak.

Çeşitli branşlarda şehrin tarihi ve simge noktalarında yapılacak müsabakalar için yarışma alanları hazırlandı.



En çok ilgi gören noktalardan Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi, Versay Sarayı gibi müsabakaların yapılacağı noktalar ziyarete kapatıldı. Bugünlerde turist olarak Paris'e gelen kişiler, şehrin önemli yapılarını gezme şansı bulamadı.



Oyunlara ilişkin Paris'te güvenlik önlemleri de ön planda. Fransa'nın Spor Büyükelçisi Samuel Ducroquet, "Olimpiyat Oyunları boyunca 24 bin özel kuvvet, günde 35 bin polis, 18 bin asker belli noktalarda görev yapacak. Havadan güvenlik kontrolleri de yapılacak. En üst düzey koruma sağlanacak. Cumhurbaşkanı Macron'un da söylediği gibi, 'Oyunlar boyunca Paris dünyanın en güvenli yeri olacak'. Hatta açılış töreninde, polis sayısı 45 bini bulacak." açıklamasını yapmıştı.