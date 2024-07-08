Paris’te seçim sonrası ortalık karıştı. Sokaklar savaş alanına döndü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Paris’te seçim sonrası ortalık karıştı. Sokaklar savaş alanına döndü

Fransa'da seçimi sol cephenin kazanması sonrası ortalık karıştı. Seçimi kutlayanlar Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi.

Fransa’da parlamento seçimlerinin 2. turunda büyük bir sürpriz yaşandı. Herkes aşırı sağcıların kazanmasını beklerken, 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi kazanan taraf oldu.

Sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi İttifakı ve Macron’un “Cumhuriyet İçin Hep Birlikte” ittifakının 2. tur kapsamında aşırı sağa karşı gittiği işbirliği olumlu sonuç aldı.

İçişleri Bakanlığının açıkladığı seçim sonuçlarına göre, 7 Temmuz'da ikinci turu yapılan erken genel seçimde Mecliste en fazla sandalyenin sahibi solcu 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı oldu.

Yeni Halk Cephesi 178 milletvekili çıkardı. Macron'un ittifakı 150, aşırı sağcı Ulusal Birlik İttifakı (RN) ise 125 milletvekili ile Meclise girdi.

Bu sonuçlarla hiçbir ittifak ya da parti mecliste salt çoğunluk olan 289 milletvekili sayısına ulaşamadı.

SOKAKLARDA ORTALIK KARIŞTI

Seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte Paris’te aşırı sağ karşıtları sokağa çıktı. Seçim sonuçlarını kutlayan sol cephe yandaşları Cumhuriyet Meydanı’nda polisle karşı karşıya geldi.

İlk başta şenlik havasında geçen gösteride, ilerleyen saatlerde polis ve eylemciler arasında gerginlik arttı.

Bazı eylemciler, bisiklet gibi eşyaları ateşe verirken, polise havai fişekler ve farklı cisimler fırlattı. Polis, göstericileri dağıtmak için peşlerinden koştu ve biber gazıyla müdahale etti. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, sokak ortasından yanan bisikletleri söndürdü.

ekran-goruntusu-2024-07-08-103023.png

ekran-goruntusu-2024-07-08-103013.png

ekran-goruntusu-2024-07-08-103003.png

ekran-goruntusu-2024-07-08-102933.png

ekran-goruntusu-2024-07-08-102920.png

Son Haberler
Suriye'de Türk bayrağına saldıran şahsa MİT Türk bayrağını öptürdü Gündem
Suriye'de Türk bayrağına saldıran şahsa MİT Türk bayrağını öptürdü
Almanya'da EURO 2024 depremi Spor
Almanya'da EURO 2024 depremi
500’lük banknotlar yolda. Sinyali geldi Ekonomi
500’lük banknotlar yolda. Sinyali geldi
Pezeşkiyan ile Kalibaf görüştü Dünya
Pezeşkiyan ile Kalibaf görüştü
Türkiye Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Spor
Türkiye Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Cem Yılmaz’dan duygulandıran Özkan Uğur paylaşımını. Büyük usta aramızdan ayrılalı bir sene oldu Magazin
Cem Yılmaz’dan duygulandıran Özkan Uğur paylaşımını. Büyük usta aramızdan ayrılalı bir sene oldu
Kulak arkası neden peynir gibi kokar? Sağlık
Kulak arkası neden peynir gibi kokar?