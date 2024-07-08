Paris’te seçim sonrası ortalık karıştı. Sokaklar savaş alanına döndü

Fransa’da parlamento seçimlerinin 2. turunda büyük bir sürpriz yaşandı. Herkes aşırı sağcıların kazanmasını beklerken, 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi kazanan taraf oldu.

Sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi İttifakı ve Macron’un “Cumhuriyet İçin Hep Birlikte” ittifakının 2. tur kapsamında aşırı sağa karşı gittiği işbirliği olumlu sonuç aldı.

İçişleri Bakanlığının açıkladığı seçim sonuçlarına göre, 7 Temmuz'da ikinci turu yapılan erken genel seçimde Mecliste en fazla sandalyenin sahibi solcu 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı oldu.

Yeni Halk Cephesi 178 milletvekili çıkardı. Macron'un ittifakı 150, aşırı sağcı Ulusal Birlik İttifakı (RN) ise 125 milletvekili ile Meclise girdi.

Bu sonuçlarla hiçbir ittifak ya da parti mecliste salt çoğunluk olan 289 milletvekili sayısına ulaşamadı.

SOKAKLARDA ORTALIK KARIŞTI

Seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte Paris’te aşırı sağ karşıtları sokağa çıktı. Seçim sonuçlarını kutlayan sol cephe yandaşları Cumhuriyet Meydanı’nda polisle karşı karşıya geldi.

İlk başta şenlik havasında geçen gösteride, ilerleyen saatlerde polis ve eylemciler arasında gerginlik arttı.

Bazı eylemciler, bisiklet gibi eşyaları ateşe verirken, polise havai fişekler ve farklı cisimler fırlattı. Polis, göstericileri dağıtmak için peşlerinden koştu ve biber gazıyla müdahale etti. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, sokak ortasından yanan bisikletleri söndürdü.