Paris'te üniversiteler Filistin için ayağa kalktı

Paris'te öğrenciler, Sorbonne Meydanı’nda bir araya geldi. "Yaşasın Filistin" ve "Gazze'nin çocukları, Filistin'in çocukları, insanlık öldürülüyor" sloganları atan göstericiler, yere mumlarla “Özgür Filistin” yazdı. Filistin halkıyla dayanışma çağrısının yapıldığı gösteride, İsrail'in bombardımanlarına maruz kalan Gazzeli şair, yazar ve sanatçıların yaşadıklarını anlattıkları yazılar okundu.

Paris Pantheon-Sorbonne Üniversitesi Sinema Bölümünde eğitim gören gösterici Olivia d'Almeida, "(Gazze'de) Yaşanan barbarlığı haklı çıkaracak hiçbir neden yok. Bir şey yapmadan durmak, gözlerini yumak, kulaklarını tıkamak mümkün değil." açıklamasında bulundu. D'Almeida, Gazzelilerin öldüklerini vurgulayarak "Fransız devletinin sorumluluk alması, olup biteni kınaması ve Filistinlilere yardım etmesi gerek." dedi.

İsrail’in bölgede yaptıklarını kabul etmenin mümkün olmadığının altını çizen d'Almeida, "İnsanların ölmesini, evlerin yıkılmasını kabul edemeyiz." İfadesini kullandı. D'Almeida, Filistinliler için, "Ne pahasına olursa olsun, onlara yardım etmeliyiz." dedi.

Bir başka gösterici Laurent Perlikowski de, aşırı sağa karşı olduğunu ve Filistin’i desteklediğini belirtti ve "Ramazan'da Filistin'e yönelik saldırıları artırmak istiyorlar hala." İfadesini kaydetti. İsrail’in Filistin ve Lübnan’ı bombaladığını ileten Perlikowski, Gazze Şeridi'ne insani yardımın ulaşması için sınırların açılması ve derhal ateşkes sağlanması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca Perlikowski, Fransa'ya, İsrail'e silah göndermemesi için çağrıda bulundu.